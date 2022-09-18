Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ ликвидировали двух майоров ВСУ в Донбассе
Добровольцы батальона "Таврида" уничтожают ВСУ на Запорожском направлении
19FortyFive: генералов НАТО бросает в холодный пот из-за самолётов Ту-22М ВКС РФ
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
The Drive: под крылом нового истребителя F-18 ВВС США появился унитаз
Генштаб ВСУ сообщил о ходе наступления армии России в ДНР
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Глава Армении у гроба с телом Елизаветы II нарушил правила и сделал фото

Арестович объяснил значение слов Пугачёвой для Украины: Она — коллективный голос

Общество

На Украине заявление Аллы Пугачёвой встретили восторженно. Алексей Арестович объяснил, почему слова Примадонны так важны для украинцев.

Арестович объяснил значение слов Пугачёвой для Украины: Она — коллективный голос

Арестович назвал "дятлами небесными" молодых украинских блогеров, которые недооценивают значение Аллы Пугачёвой как явления. Он считает, что Алла Борисовна олицетворяет собой СССР.

"Пугачёва — это центр притяжения очень серой страны под названием "поздний СССР", self-made персона, главная, архетипичная, подсвеченная всеми лучами и собравшая всё внимание тех, кто тоже хотел быть Личностью, но ему не удавалось", — написал помощник Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Военный обозреватель уверен, что Примадонна является "эпохой" и "коллективным голосом" миллионов людей.

"Это — аккумуляция чувств, надежд, чаяний, любви, мечтаний десятков миллионов людей, чья коллективная в несколько десятков лет медитация сошлась в ней, как в фокусе", — выразил своё мнение Арестович.

Украинский аналитик заявил, что смерть Михаила Горбачёва — только предзнаменование конца СССР, который, по мнению Арестовича, благополучно дожил до наших дней.

Представитель офиса Зеленского охарактеризовал заявление народной артистки СССР, как "бунт Аллы Борисовны" и "взрыв в середине самоидентификации граждан".

Ранее Мария Шукшина отчитала Аллу Пугачёву за призыв к Минюсту признать её иноагентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья

ВС РФ взяли в плен украинских военнослужащих и захватили боевую технику со снарядами.

ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Силовые структуры
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Силовые структуры
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Любовь Степушова Время пересматривать границы: после Украины приготовиться Румынии Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Общество
Во "ВКонтакте" запретили сборы на личные счета для поддержки ВС РФ на Украине
Анпилогов: наступление ВСУ уже выдохлось по разным линиям фронта
Силовые структуры
Анпилогов: наступление ВСУ уже выдохлось по разным линиям фронта
Последние материалы
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ ликвидировали двух майоров ВСУ в Донбассе
Добровольцы батальона "Таврида" уничтожают ВСУ на Запорожском направлении
19FortyFive: генералов НАТО бросает в холодный пот из-за самолётов Ту-22М ВКС РФ
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
The Drive: под крылом нового истребителя F-18 ВВС США появился унитаз
Генштаб ВСУ сообщил о ходе наступления армии России в ДНР
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Глава Армении у гроба с телом Елизаветы II нарушил правила и сделал фото
19FortyFive: Россия может ударить по НАТО в ответ на поставку ATACMS Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников