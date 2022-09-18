Арестович объяснил значение слов Пугачёвой для Украины: Она — коллективный голос

На Украине заявление Аллы Пугачёвой встретили восторженно. Алексей Арестович объяснил, почему слова Примадонны так важны для украинцев.

Арестович назвал "дятлами небесными" молодых украинских блогеров, которые недооценивают значение Аллы Пугачёвой как явления. Он считает, что Алла Борисовна олицетворяет собой СССР.

"Пугачёва — это центр притяжения очень серой страны под названием "поздний СССР", self-made персона, главная, архетипичная, подсвеченная всеми лучами и собравшая всё внимание тех, кто тоже хотел быть Личностью, но ему не удавалось", — написал помощник Владимира Зеленского в своём микроблоге.

Военный обозреватель уверен, что Примадонна является "эпохой" и "коллективным голосом" миллионов людей.

"Это — аккумуляция чувств, надежд, чаяний, любви, мечтаний десятков миллионов людей, чья коллективная в несколько десятков лет медитация сошлась в ней, как в фокусе", — выразил своё мнение Арестович.

Украинский аналитик заявил, что смерть Михаила Горбачёва — только предзнаменование конца СССР, который, по мнению Арестовича, благополучно дожил до наших дней.

Представитель офиса Зеленского охарактеризовал заявление народной артистки СССР, как "бунт Аллы Борисовны" и "взрыв в середине самоидентификации граждан".

Ранее Мария Шукшина отчитала Аллу Пугачёву за призыв к Минюсту признать её иноагентом.