Советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал обращение Аллы Пугачёвой в Минюст с просьбой признать её иноагентом вслед за Максимом Галкиным*.
Представителя Украины восхитила позиция Примадонны.
"Теперь я знаю, кто станет президентом России на досрочных выборах, которые состоятся уже в следующем году. Это Алла Борисовна Пугачева!" — написал Геращенко в своём микроблоге.
Он отметил, что кумир миллионов нашла в себе смелость и выразила своё мнение, тогда как многие мужчины в России боятся это сделать.
Ранее зампред Госдумы РФ Пётр Толстой заверил, что никто в России не станет признавать Пугачёву иноагентом. При этом он упрекнул народную артистку СССР в том, что она потеряла связь с реальностью.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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