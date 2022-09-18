Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал обращение Аллы Пугачёвой в Минюст с просьбой признать её иноагентом вслед за Максимом Галкиным*.

Представителя Украины восхитила позиция Примадонны.

"Теперь я знаю, кто станет президентом России на досрочных выборах, которые состоятся уже в следующем году. Это Алла Борисовна Пугачева!" — написал Геращенко в своём микроблоге.

Он отметил, что кумир миллионов нашла в себе смелость и выразила своё мнение, тогда как многие мужчины в России боятся это сделать.

Ранее зампред Госдумы РФ Пётр Толстой заверил, что никто в России не станет признавать Пугачёву иноагентом. При этом он упрекнул народную артистку СССР в том, что она потеряла связь с реальностью.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.