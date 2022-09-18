Мария Шукшина о заявлении Пугачёвой "Не понимают, за что проливают кровь?"

Мария Шукшина отчитала Аллу Пугачёву за призыв к Минюсту признать её иноагентом. Актриса считает, что народная артистка СССР осознаёт свою безнаказанность.

Шукшина прокомментировала заявление Примадонны, которая решила принять на себя клеймо иноагента вслед за Максимом Галкиным*.

"Ещё один из либеральных приемов: принять жертвенную позу, при этом осознавая свою безнаказанность, поскольку певица уверена, что не пострадает ни при каких обстоятельствах", — написала заслуженные актриса России в своём микроблоге.

Марию Шукшину возмутило то, что Примадонна, по её мнению, поставила себя выше военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

"С чего А. Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей на Донбассе, и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь?" — спрашивает обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Шукшина уверена, что российские солдаты сражаются за Родину, за её процветание и свободу.

"Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам её жалость не нужна. Они гораздо выше её и морально, и духовно", — выразила свою точку зрения актриса.

Ранее Мария Шукшина отметила, что Пугачёвой не везёт с мужьями.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.