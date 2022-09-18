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Крымский дом Дмитрия Киселёва Росгвардия взяла под охрану после поджога

Общество

После поджога к имению телеведущего Дмитрия Киселёва в Крыму приставили охрану из росгвардейцев и наряда ППС. Самого Киселёва уже охраняют сотрудники ФСБ.

Крымский дом Дмитрия Киселёва Росгвардия взяла под охрану после поджога

Такое решение принято после того, как злоумышленник пробрался к вилле журналиста и спалил две машины — гольф-кара и Land Rover.

Завхоз, который первый начал тушить автомобили из шланга, рассказал стражам правопорядка, что Киселёву постоянно угрожают украинцы. Он, как и его коллега Владимир Соловьёв, назван в числе мишеней для уничтожения радикальными группами.

Так как имуществу Киселёва в Крыму угрожает опасность, росгвардейцы возьмут на себя обязанность охранять внутренний периметр имения. Перед домовладением за порядком будут следить сотрудники ППС.

По информации Telegram-канала Baza, поджигатель автомобилей телеведущего до сих пор не найден. Есть версия, что злоумышленник, который орудовал в медицинской маске, перчатках и бахилах, мог скрыться на велосипеде.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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