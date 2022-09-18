Российская социальная сеть запрещает сбор денег на поддержку армии РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил скрипач Пётр Лундстрем, занимающийся сбором благотворительных средств для нужд российских бойцов. На эти деньги музыкант закупал тепловизоры, квадрокоптеры и рации для подразделений.
Недавно он получил сообщение от техподдержки сервиса, предупреждающее о том, что публикация личных банковских реквизитов противоречит правилам.
"Мы просим отказаться от любых частных сборов, которые так или иначе связаны с военными действиями. Вы можете указывать только счета официальных благотворительных организаций", — говорится в сообщении.
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.