Во "ВКонтакте" запретили сборы на личные счета для поддержки ВС РФ на Украине

Российская социальная сеть запрещает сбор денег на поддержку армии РФ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил скрипач Пётр Лундстрем, занимающийся сбором благотворительных средств для нужд российских бойцов. На эти деньги музыкант закупал тепловизоры, квадрокоптеры и рации для подразделений.

Недавно он получил сообщение от техподдержки сервиса, предупреждающее о том, что публикация личных банковских реквизитов противоречит правилам.

"Мы просим отказаться от любых частных сборов, которые так или иначе связаны с военными действиями. Вы можете указывать только счета официальных благотворительных организаций", — говорится в сообщении.