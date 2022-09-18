Симоньян: "Я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями"

Глава RT Маргарита Симоньян озвучила тезис российской оппозиции о невозможности жить в стране, ведущей боевые действия с соседним государством.

Журналистка опубликовала фразу, которую часть можно услышать из уст российских эмигрантов, покинувших РФ после начала спецоперации на Украине.

"Я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", — написала Симоньян в своём микроблоге.

Таким образом главный редактор RT прокомментировала новость о том, что ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами в провинции Дамаск.

Ранее Симоньян предупредила о незавидной участи россиян, "если мы дадим заднюю".