Глава RT Маргарита Симоньян озвучила тезис российской оппозиции о невозможности жить в стране, ведущей боевые действия с соседним государством.
Журналистка опубликовала фразу, которую часть можно услышать из уст российских эмигрантов, покинувших РФ после начала спецоперации на Украине.
"Я не могу жить в стране, которая воюет со своими соседями", — написала Симоньян в своём микроблоге.
Таким образом главный редактор RT прокомментировала новость о том, что ВВС Израиля нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми авиабомбами в провинции Дамаск.
Ранее Симоньян предупредила о незавидной участи россиян, "если мы дадим заднюю".
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Удары нанесены по военному объекту в Индустриальном районе Харькова.