Поджигателя машин у дома Дмитрия Киселёва разыскивают в Крыму

В Крыму разыскивают злоумышленника, который ночью 17 сентября спалил автомобили у крымского дома телеведущего Дмитрия Киселёва.

По информации Telegram-канала "Осторожно, новости", около 2 часов ночи на улице Айвазовского в Коктебеле загорелись два легковых автомобиля.

Прибывшие на место стражи правопорядка выяснили, что поджог — дело рук злоумышленника, который намеренно выбрал для своего злодеяния виллу генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Кисилёва. Полиция предполагает, что целью поджигателя был именно автомобиль журналиста.

Поиском преступника занялись представители региональной полиции. Разыскивается мужчина, который прибыл к дому Дмитрия Киселёва в медицинской маске и бахилах.

Ранее Дмитрий Киселёв сказал, что России не присущ национализм, поэтому страна не потерпит поражения в спецоперации на Украине.