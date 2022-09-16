Мария Шукшина о мужьях Пугачёвой: "То жар-птица на кресте, то иноагент"

Мария Шукшина прокомментировала новость о признании Максима Галкина* иноагентом. Она вспомнила и эк-супруга Примадонны Филиппа Киркорова.

Актриса поиронизировала над известием о том, что Максима Галкина внесли в список физлиц-иноагентов. Шукшина считает, что Примадонне не везёт с супругами.

"Эх, неразбериха у Аллы Борисовны с мужьями, то "жар-птица на кресте", то иноагент… Бедная женщина", - написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что шоумен Максим Галкин включён в список физлиц-иноагентов.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.