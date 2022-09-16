Мария Шукшина прокомментировала новость о признании Максима Галкина* иноагентом. Она вспомнила и эк-супруга Примадонны Филиппа Киркорова.
Актриса поиронизировала над известием о том, что Максима Галкина внесли в список физлиц-иноагентов. Шукшина считает, что Примадонне не везёт с супругами.
"Эх, неразбериха у Аллы Борисовны с мужьями, то "жар-птица на кресте", то иноагент… Бедная женщина", - написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что шоумен Максим Галкин включён в список физлиц-иноагентов.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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