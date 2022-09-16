Мария Шукшина показала интернет-мем, на котором над Россией сгущаются "красные линии".
Актриса продолжает наглядно доносить свою точку зрения до аудитории. Ранее она рисовала карикатуру на Кремль, который растянулся в шпагате между народом и элитой, а теперь разместила картинку с визуализированными красными линиями.
Картинка с полосами, которые опутывают Родину словно паутина, намекает на то, что враги страны то и дело переходят красные линии. Начинается всё с событий в Луганске и Одессе 2014 года, затем следует крейсер "Москва", Изюм, Балаклея, Белгород. Далее линии сгущаются уже над Крымом, Москвой, Питером, Уралом и Сибирью.
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