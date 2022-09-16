Симоньян предупредила о незавидной участи россиян: "Если мы дадим заднюю"

Глава RT Маргарита Симоньян рассказала о "застольных разговорах" Адольфа Гитлера, который не планировал поголовное уничтожение людей на захваченных территориях.

Журналистка напомнила о планах Гитлера на порабощённое население.

"Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы её дадим, они её не дадут", — отметила Симоньян.

Главный редактор RT рассказала, что Гитлер намеревался превратить захваченных людей "в омерзительные существа", которые не могут читать, писать, не могут даже говорить".

"У Гитлера это впрямую сказано, что хорошо бы, чтобы у них даже языка не осталось, чтобы они там жестами изъяснялись", — объяснила Симоньян.

Журналистка отметила, что при этом покорённым народам рекомендовали включать весёлую музыку.

"Давайте вспомним девяностые. Веселуха, музыка со всех концов, жрать нечего, образования нет. Мы еще пожинаем плоды девяностых. И это то, что уготовано нам в будущем, если мы дадим заднюю", — предупредила Маргарита.

Ранее Симоньян призвала россиян молиться и гасить в себе негодование.