Жириновский снова оказался прав: Нурсултана больше не будет

Очень похоже на то, что скоро экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет-таки внесён в список самых "точных" предсказателей современности — его слова, сказанные годы, а то и десятилетия назад, сбываются с завидным постоянством.

Сегодня мы все смогли в очередной раз в этом убедиться:

В 2019 году Жириновский вовремя одного из своих выступлений, высказался на тему переименования столицы Казахстана. Тогда, напомним, в стране решили присвоить главному городу — Астане — имя Нурсултана Назарбаева, на тот момент бессменного правителя.

"Названия нельзя исторически трогать", — прокомментировал это российский политик, напомнив, что название города, а тем более столицы страны, "имеет определённую историю", а историю изменить невозможно.

Жириновский подчеркнул, что рано или поздно, но Астана снова станет Астаной.

И вот сегодня, 16 сентября, стало известно, что в Казахстане обе палаты парламента единогласно одобрили возвращение столице бывшей советской республики прежнего названия.

Скоро на карте республики снова появится Астана. Жириновский опять как в воду глядел.

На фоне очередного подтверждения провидческого дара Владимира Вольфовича остаётся только гадать, что он имел в виду, когда говорил, что 19 сентября "всё затихнет, всё заглохнет".

Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.