Очень похоже на то, что скоро экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет-таки внесён в список самых "точных" предсказателей современности — его слова, сказанные годы, а то и десятилетия назад, сбываются с завидным постоянством.
Сегодня мы все смогли в очередной раз в этом убедиться:
"Названия нельзя исторически трогать", — прокомментировал это российский политик, напомнив, что название города, а тем более столицы страны, "имеет определённую историю", а историю изменить невозможно.
Жириновский подчеркнул, что рано или поздно, но Астана снова станет Астаной.
И вот сегодня, 16 сентября, стало известно, что в Казахстане обе палаты парламента единогласно одобрили возвращение столице бывшей советской республики прежнего названия.
Скоро на карте республики снова появится Астана. Жириновский опять как в воду глядел.
На фоне очередного подтверждения провидческого дара Владимира Вольфовича остаётся только гадать, что он имел в виду, когда говорил, что 19 сентября "всё затихнет, всё заглохнет".
Напомним, Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года.
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Очень важное событие для всей России, которое произойдет 19 сентября, предсказал российский политик Владимир Жириновский незадолго до смерти.