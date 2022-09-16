Новый паспорт Украины будет выдаваться гражданам после признания РФ агрессором

Всё население Украины ждёт перепаспортизация. Для того, чтобы получить новый документ, удостоверяющий личность, необходимо будет на камеру объявить РФ агрессором. В противном случае документ будет получен, он будет давать право работать, однако гражданских прав человек будет лишён. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Васюник.

"Если ты хочешь быть украинцем, если ты хочешь получить новый образец украинского паспорта, ты должен сдать краткий экзамен на знание украинского языка, украинской истории и, особенно, сказать на камеру, что Россия — агрессор", — сказал он в эфире телеканала НТА.

Политик отметил, что при успешной сдаче подобного экзамена паспорт будет получен гражданином. Если испытание не пройдено, человеку будет выдано свидетельство, позволяющее жить и работать на Украине, но не дающее права голосовать или быть при власти.