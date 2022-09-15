Продюсер Витаса резко ответил на просьбу Илона Маска: "Будьте вы прокляты!"

Продюсер певца Витаса Сергей Пудовкин нецензурно ответил на предложение Илона Маска включить песни Витаса в новую модель автомобиля Tesla.

Пудовкин рассказал, что ему пришло письмо из офиса Илона Маска, от компании Tesla, с просьбой и соглашением о включении песен Витаса в новую комплектацию автомобиля Tesla.

"Я им сказал пошли на …, твари. Снимайте санкции с России. Я достаточно язвительно и оскорбительно написал, что с вашим г… разговаривать даже не буду. У нас есть свои машины, пока правда без подушек безопасности и ремней, но … с ним. Буду ездить на них. Я им написал — будьте вы прокляты со своими санкциями", — привела запись рассказа продюсера Маргарита Симоньян, которая назвала Пудовкина своим другом.

Это, по словам представителя Витаса, Илона Маска не остановило. Оказалось, что Пудовкин передавал права на получение монетизации в США.

"Договор формально существует. Они нашли этот договор, эту компанию, получили эту лицензию, заплатили деньги немаленькие и включили песни в новую модель Tesla", — объяснил Пудовкин, отметив, что Маск является поклонником творчества Витаса и даже посещал его концерт.

Маргарита Симоньян пообещала работать над изъятием русского контента из чужеродного автомобиля Tesla.

Ранее сообщалось, что Илон Маск использовал песню Витаса в своём ролике.