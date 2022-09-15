Врач Глоба рассказала, как разбудить ребёнка в школу: "Начните утро с улыбки"

Врач Светлана Глоба отмечает, что проснуться помогает свежий воздух. Поэтому если на улице нет мороза, то можно приоткрыть форточку, чтобы ребёнок почувствовал приток кислорода. Не стоит ожидать, что школьник сразу же после пробуждения будет бодрым.

"Привычное расчёсывание можно превратить в полезный массаж головы — энергичные движения массажной щёткой обеспечат приток крови к головному мозгу и снизят сонливость", — пояснила Глоба в беседе с Общественной Службой Новостей.

Также хорошо помогает лёгкий массаж ушей. Специалист призывает забыть о раздражительном тоне в отношении ребёнка, поскольку резкие реплики ухудшат положение.

"Начните утро с улыбки, объятий и добрых ободряющих слов", — заявляет Глоба.