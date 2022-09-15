Губернатору Ставропольского края было направлено письмо, подписанное атаманом Ставропольского объединенного округа "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Борисом Прониным, с просьбой отменить празднование Дня края из-за проходящей спецоперации на Украине.
В письме поясняется, что в период, когда воины находятся в походе неуместно проводить праздничные мероприятия.
"В этот период все мирное население, оставшееся у домашнего очага, молится за спасение и возвращение защитников", — пишет newstracker.ru.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.