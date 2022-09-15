Казаки просят губернатора Ставрополья не праздновать День края из-за СВО

Губернатору Ставропольского края было направлено письмо, подписанное атаманом Ставропольского объединенного округа "Союз казаков-воинов России и зарубежья" Борисом Прониным, с просьбой отменить празднование Дня края из-за проходящей спецоперации на Украине.

В письме поясняется, что в период, когда воины находятся в походе неуместно проводить праздничные мероприятия.

"В этот период все мирное население, оставшееся у домашнего очага, молится за спасение и возвращение защитников", — пишет newstracker.ru.