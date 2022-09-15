В России появился новый праздник — День работников Роспотребнадзора

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрепить День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в календаре в течение двух месяцев.

"Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Сотрудники Роспотребнадзора считали этот день своим профессиональным праздником на протяжении нескольких десятков лет. Однако он не был включён в официальный общероссийский перечень праздничных дат.