Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил закрепить День работников федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в календаре в течение двух месяцев.
"Праздничной датой предлагается сделать 15 сентября", — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Сотрудники Роспотребнадзора считали этот день своим профессиональным праздником на протяжении нескольких десятков лет. Однако он не был включён в официальный общероссийский перечень праздничных дат.
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