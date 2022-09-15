Жертв при блокаде Ленинграда гораздо больше, чем цифры о которых говорят ранее опубликованные данные, сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.
"Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады", — пояснил прокурор РИА Новости.
Он подчеркнул, что ранее при "беглый подсчётах" многие данные не учитывались. Точную цифру жертв он не назвал.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.