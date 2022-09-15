Прокурор Мельник: жертв блокады Ленинграда больше, чем считали ранее

Жертв при блокаде Ленинграда гораздо больше, чем цифры о которых говорят ранее опубликованные данные, сообщил прокурор Санкт-Петербурга Виктор Мельник.

"Собранные всеми компетентными органами доказательства позволяют говорить о гораздо большем количестве жертв блокады", — пояснил прокурор РИА Новости.

Он подчеркнул, что ранее при "беглый подсчётах" многие данные не учитывались. Точную цифру жертв он не назвал.