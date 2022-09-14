Врио начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марионеллу Лапочкину задержали на двое суток по делу о гибели человека в ДТП.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства проведения медэкспертизы в отношении человека, обвиняемого в гибели человека в результате автомобильной аварии.
"Следственные действия связаны с уголовным делом, возбуждённым в 2019 году, когда был сбит человек. Силовиков заинтересовали действия некоторых сотрудников управления здравоохранения, связанные с осуществлением экспертизы в отношении подозреваемого", — цитирует слова представителя ведомства ТАСС.
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