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В Тамбовской области задержали врио главы управления здравоохранения

Общество

Врио начальника управления здравоохранения Тамбовской области Марионеллу Лапочкину задержали на двое суток по делу о гибели человека в ДТП.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства проведения медэкспертизы в отношении человека, обвиняемого в гибели человека в результате автомобильной аварии.

"Следственные действия связаны с уголовным делом, возбуждённым в 2019 году, когда был сбит человек. Силовиков заинтересовали действия некоторых сотрудников управления здравоохранения, связанные с осуществлением экспертизы в отношении подозреваемого", — цитирует слова представителя ведомства ТАСС.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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