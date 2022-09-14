Владимир Соловьёв о смерти Сунгоркина: "Это очень большая утрата"

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв в беседе с Pravda.Ru прокомментировал внезапную смерть главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина.

Соловьёв рассказал, что Сунгоркин начал свою журналистскую карьеру, свой журналистский путь ещё в 80-е годы на строительстве БАМ — легендарной стройки, в которой мечтали поучаствовать многие молодые люди. Сунгоркин как человек, родившийся в Хабаровском крае, понимал природу и романтику Дальнего Востока, и очень хорошо там работал. Потом был приглашён в Москву и через десятилетие возглавил "Комсомольскую правду", которую после этого возглавлял почти 30 лет.

"И за это время он воспитал огромное количество коллег-журналистов, которые работают и в "Комсомолке", и в других изданиях, и создал один из самых успешных медиахолдингов нашей страны — "Комсомольская правда", в который входит не только газета, но и радио, и Интернет-издания. И он всегда гордился этим своим детищем… И, конечно, Владимир Николаевич — один из самых выдающихся медиаменеджеров и журналистов современной России. Это очень большая утрата. И мы, Союз журналистов, выражаем самые глубокие соболезнования семье и коллегам Владимира Николаевича. Мы его никогда не забудем", — заключил Соловьёв.

14 сентября стало известно о внезапной смерти главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, который ушёл из жизни в результате инсульта во время рабочей экспедиции в Приморье.