Вассерман о требованиях Польши к РФ вернуть культурные ценности: "Мы не обязаны"

Польша потребовала от РФ реституции семи объектов культуры, утраченных в годы Второй мировой войны. Требование в беседе с Pravda.Ru прокомментировал Анатолий Вассерман.

Член комитета по просвещению, депутат ГД, публицист, политический консультант Анатолий Вассерман посчитал такие претензии беспочвенными.

"Я думаю, что сразу же после того, как Лувр вернёт "Мону Лизу" в какой-нибудь из музеев в Италии, я не помню точно, где она хранилась до попадания во Францию, а Британский музей вернёт в Афины статую, снятую хотя бы с Парфенона, не говоря уже о множестве других греческих храмов, Российская Федерация сможет принять к рассмотрению это требование", — выразил свою точку зрения депутат Госдумы.

Вассерман вспомнил, что СССР вернула в Дрезденскую галерею все её сокровища, которые вывезли оттуда немцы.

"После реставрации мы в порядке исключения из общего правила и в знак дружбы с Германской демократической республикой, которую, правда, Горбачёв потом предал, вернули в Дрезденскую галерею все эти сокровища", — рассказал публицист.

Звезда телевизионной передачи "Своя игра" отметил, что это был исключительный случай, явным образом нарушавший сложившиеся международные обычаи.

"И повторять такое нарушение мы совершенно не обязаны", — объяснил Вассерман.