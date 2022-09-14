Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что семьи погибших в СВО военнослужащих дополнительно получат по 2 млн рублей.
О нововведении глава региона сообщил во время "Прямой линии с губернатором".
"Первые выплаты я подписал семьям погибших военнослужащих из бюджета Ростовской области дополнительно к деньгам Министерства обороны — 2 млн рублей в случае гибели человека", — сказал Голубев.
Он рассказал, что получившие на Украине тяжёлые ранения вправе рассчитывать на выплату в размере 600 тысяч рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.