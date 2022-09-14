Семьи погибших в СВО военнослужащих получат по 2 млн рублей в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что семьи погибших в СВО военнослужащих дополнительно получат по 2 млн рублей.

О нововведении глава региона сообщил во время "Прямой линии с губернатором".

"Первые выплаты я подписал семьям погибших военнослужащих из бюджета Ростовской области дополнительно к деньгам Министерства обороны — 2 млн рублей в случае гибели человека", — сказал Голубев.

Он рассказал, что получившие на Украине тяжёлые ранения вправе рассчитывать на выплату в размере 600 тысяч рублей.