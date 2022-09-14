Эксперт напомнил родителям о штрафе за спаивание детей шампанским в Новый год

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин прокомментировал Pravda.Ru планы Минздрава РФ за ближайшие восемь лет снизить на 15% годовое потребление спирта на россиянина.

"В РФ запрещена демонстрация процессов потребления алкоголя с 04:00 до 23:00 по местному времени. Это норма, которая действует больше 10 лет де-юре, а де-факто все на неё плевать хотели. Потому что никто её не выполняет: ни один телеканал и ни один YouTube-канал", — заявил Шапкин.

Он призвал Минздрав направить все антиалкогольные мер не на поколение совершеннолетних, взрослых людей, а на подрастающее поколение, чтобы молодые люди не пополняли ряды пьяниц.

"Они смотрят телевизор, а там в каждом фильме есть сцены пьяных. Причем, пьют как положительные, так и отрицательные герои. Юмористические передачи — треть шуток про алкоголь или про состояние, которое им вызвано", — отметил эксперт.

Шапкин обратил внимание на то, что в России спаивать детей начинают сами родители.

"За столом дети, отмечая праздники, видят взрослых, которые при них пьют алкоголь, чокаются, произносят за здоровье детей тосты. В новогоднюю ночь многие родители наливают детям шампанское. Вот эти привычки настолько прочно входят в жизнь, что с ними и надо бороться", — сообщил собеседник издания.

Он призвал отводить 5% рекламного времени под социальную рекламу, направленную на защиту детей от их же собственных родителей.

"Родителям нужно напомнить, что вовлечение несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции карается штрафом в 2500 рублей. Так вот если вы сажаете детей за стол и вместе поднимаете тосты, то это является предметом административного правонарушения", — добавил эксперт.

Ранее Минздрав РФ разработал концепцию сокращения потребления алкоголя в России до 7,7 литров в год на человека. Таких показателей (это на 15% ниже значений 2019-2021 годов) предполагается достичь до 2030 года.