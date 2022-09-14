Сбежавший за рубеж Борис Бурда о СВО: "Ничем хорошим всё это кончиться не может"

Знаток "Что? Где? Когда?" Борис Бурда после отъезда за границу высказал своё отношение к спецоперации на Украине.

14 сентября Борис Бурда уехал из Украины в Испанию, где находится до сих пор. Знаток "ЧГК" долгое время отмалчивался по поводу событий СВО, хотя от него ожидали оценки событий.

Только за границей Бурда озвучил свою позицию.

"Ничем хорошим все это кончиться не может. Это — одна беда, один минус. Что бы я хотел? Чтобы эта ситуация быстрее закончилась, причем закончилась хорошо. Все остальные мои желания по сравнению с этим настолько неинтересны и мелки, что я даже стесняюсь об этом говорить", — выразил свою точку зрения знаменитый участник интеллектуальной игры.

Бурда сказал, что ситуация на Украине характеризует только конфликт правящих верхушек, но не отражает реальное отношение народов двух стран. Знаток подчеркнул, что винит во всём Россию.

Ранее обвиняемый в реабилитации нацизма знаток "ЧГК" Ровшан Аскеров сказал о России: "Этой страны уже нет".