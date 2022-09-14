Коуч Бенетт посоветовала для борьбы с осенней хандрой создать семейную традицию

Коуч, инвестор Ирина Бенетт в беседе с Pravda.Ru рассказала, как сохранить хорошее настроение осенью. По словам специалиста, на самочувствие человека влияют погодные изменения, дефицит солнечного света и негативные убеждения об этом времени года.

"Можно пойти на спектакль в любимый театр или на концерт исполнителя, который вам нравится, посмотреть хорошую комедию с близкими. Состояние улучшают яркие детали интерьера. Советую формировать фруктовую тарелку. Так вы будете не только наслаждаться красотой, но и есть больше полезных продуктов", — сказала собеседница издания.

Вместе с этим она порекомендовала заниматься спортом. Также с осенней хандрой помогают бороться прогулки в парке и покупка яркой одежды, отметила эксперт.

"Создайте семейную и дружескую традицию. Можно, например, вместе есть пироги с яблоками, пить глинтвейн или фруктовые чаи, общаться", — заключила Бенетт.

Ранее психотерапевт Наталья Наумова предостерегла от употребления алкоголя для улучшения настроения. По словам специалиста, в этом случае люди "затуманивают сознание".