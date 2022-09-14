Шукшина об отмене салюта в Ростове-на-Дону: "Чтобы меньше огрести от народа"

Мария Шукшина прокомментировала решение руководства Ростова-на-Дону отказаться от празднования Дня города на фоне событий СВО.

Актриса отметила, что отказались от салюта и праздничных мероприятий в Ростове-на-Дону под давлением возмущённых жителей.

"А что, в нашей стране только самоорганизация граждански- активных, неравнодушных людей может повлиять на серьезные решения? То есть только инициатива снизу?" — задаётся вопросом заслуженная артистка России.

Шукшина возмущена тем, что руководители регионов начинают интересоваться мнением жителей только для того, чтобы "подстраховаться".

"Видимо, для того, чтобы в последующем меньше огрести от высокого начальства и, как это ни странно звучит, от народа", — выразила свою точку зрения обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Ранее Мария Шукшина нарисовала карикатуру, на которой изобразила Кремль, растянувшийся на шпагате.