Жители Карелии сообщают о участившихся визитах волков в местные посёлки

По свидетельству жителей Карелии, в посёлки Республики всё чаще стали заходить волки.

Как сообщает karelinform.ru, лесных хищников видели в Питкярантском и в Суоярвском районах, в которых звери подходили совсем близко к домам.

В Минприроды посоветовали сразу сообщать им о случаях появления волков в населённых пунктах. Кроме того, для защиты от хищников приусадебный участок должен быть огорожен.

Чиновники объяснили, что волков могут привлечь свободно разгуливающие собаки, поэтому сторожевые псы должны находиться в вольерах. Также не рекомендуется оставлять волкам еду и устраивать свалки рядом с посёлками.