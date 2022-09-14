По свидетельству жителей Карелии, в посёлки Республики всё чаще стали заходить волки.
Как сообщает karelinform.ru, лесных хищников видели в Питкярантском и в Суоярвском районах, в которых звери подходили совсем близко к домам.
В Минприроды посоветовали сразу сообщать им о случаях появления волков в населённых пунктах. Кроме того, для защиты от хищников приусадебный участок должен быть огорожен.
Чиновники объяснили, что волков могут привлечь свободно разгуливающие собаки, поэтому сторожевые псы должны находиться в вольерах. Также не рекомендуется оставлять волкам еду и устраивать свалки рядом с посёлками.
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