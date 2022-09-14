Российские огнеборцы не получили около 50 тысяч рублей за ликвидацию свыше 20 пожаров. О нарушении рассказали работники учреждения "Тюменская авиабаза".
"Пяти сотрудникам не были произведены доплаты", — написали в nashgorod.ru.
По информации издания, чиновники сделали выговор руководителю учреждения, а прокуратура обязала директора передать пожарным деньги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.