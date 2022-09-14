В Тюменской области пожарным не доплатили около 50 тысяч рублей

Российские огнеборцы не получили около 50 тысяч рублей за ликвидацию свыше 20 пожаров. О нарушении рассказали работники учреждения "Тюменская авиабаза".

"Пяти сотрудникам не были произведены доплаты", — написали в nashgorod.ru.

По информации издания, чиновники сделали выговор руководителю учреждения, а прокуратура обязала директора передать пожарным деньги.