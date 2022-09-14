В Новосибирске начался суд по делу секты Виссариона

Железнодорожный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело по созданию запрещенной религиозной секты. На скамье подсудимых три её лидера: Тороп, Редькин и Ведерников.

Следственный комитет задержал создателя секты Сергея Торопа, который называл себя Виссарионом и считал вторым пришествием Мессии, в 2020 году. Он обвинялся в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием в отношении граждан, пишет портал atas.info.

Официальный портал суда сообщает, что обвиняемому продлён срок пребывания под стражей до 11 января 2023 года, а уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме.