Железнодорожный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело по созданию запрещенной религиозной секты. На скамье подсудимых три её лидера: Тороп, Редькин и Ведерников.
Следственный комитет задержал создателя секты Сергея Торопа, который называл себя Виссарионом и считал вторым пришествием Мессии, в 2020 году. Он обвинялся в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием в отношении граждан, пишет портал atas.info.
Официальный портал суда сообщает, что обвиняемому продлён срок пребывания под стражей до 11 января 2023 года, а уголовное дело будет рассматриваться в закрытом режиме.
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