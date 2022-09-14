Психологи: родители могут помочь ребёнку справиться с травлей в школе

Некоторые родители стараются не вмешиваться в проблемы ребёнка и не выводят его на разговор даже в том случае, если замечают неладное в поведении школьника. Однако очень важно показывать подростку, что у него есть надёжная поддержка в семье.

"Любой разговор с ребенком нужно выстраивать в формате диалога. <…> Чем больше ребёнок уверен в себе, чем чётче воспринимает свои достоинства, тем меньше на него действуют насмешки и оскорбления от сверстников", — порекомендовала педагог-психолог Ирина Шувалова.

По мнению психолога Ольги Архиповой, родители не должны оставаться в стороне, поскольку подростки не смогут разобраться в проблеме самостоятельно. Специалист советует обратиться к администрации школы, если разговоры с обидчиком не исправили ситуацию.

"Возможно, что ребенку захочется уйти в другой класс или сменить школу. К его желанию стоит прислушаться. Это не побег и не слабость, это один из адекватных способов позаботиться о своем ребенке", — подчеркнула Архипова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".