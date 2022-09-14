Правоохранители заявили, что в Крыму шесть человек обязали выплатить 50 тысяч рублей и арестовали. Причиной послужила украинская композиция, которую слушали люди на свадьбе.
"Лицам назначено от пяти до 15 суток административного ареста", — написали на официальном сайте пресс-службы Бахчисарайского районного суда.
В ней подчеркнули, что эту боевую композицию используют националисты на Украине.
Ранее руководитель Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал людей за исполнение песни. Российский чиновник счёл такое поведение предательством.
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