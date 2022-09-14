Москалькова: граждан с ЛДНР нужно регистрировать по месту нахождения в РФ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что гражданам, которые эвакуировались с Донбасса необходимо разрешить регистрироваться в России на территории нахождения.

Соответствующее обращение омбудсмен намерена направить на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Сегодня размещение в гостиницах тоже позволяет людям зарегистрироваться, и, пожалуйста, рассмотрите этот вопрос, что даёт возможность быстрее им решить социальные проблемы", — пояснила омбудсмен на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека.