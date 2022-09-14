Омбудсмен Москалькова: по защите прав беженцев ЛДНР получены тысячи обращений

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила около двух тысяч обращений от эвакуированных граждан с Донбасса по вопросу защиты прав человека.

Кроме того, сотни обращений поступили и от россиян по теме спецоперации на Украине.

"Я даже не назову это защитой прав, а именно оказание помощи, когда мы с органами власти включились в эту работу. Ко мне в центральный аппарат уполномоченного по правам человека РФ на сегодня поступило около двух тысяч обращений", — пояснила омбудсмен РИА Новости.

Она подчеркнула, что сейчас на территории России находятся около трёх миллионов эвакуированных людей с зоны боевых действий.