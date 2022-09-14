Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что получила около двух тысяч обращений от эвакуированных граждан с Донбасса по вопросу защиты прав человека.
Кроме того, сотни обращений поступили и от россиян по теме спецоперации на Украине.
"Я даже не назову это защитой прав, а именно оказание помощи, когда мы с органами власти включились в эту работу. Ко мне в центральный аппарат уполномоченного по правам человека РФ на сегодня поступило около двух тысяч обращений", — пояснила омбудсмен РИА Новости.
Она подчеркнула, что сейчас на территории России находятся около трёх миллионов эвакуированных людей с зоны боевых действий.
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