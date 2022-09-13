Интернет-издание "Подмосковье сегодня" начало сбор средств для бойцов ДНР и ЛНР

Каждый желающий может помочь остановить кровопролитие в Донбассе — бойцам ЛДНР нужно помочь. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" запускает сбор средств на необходимую технику.

"Сейчас на передовой срочно нужны три квадрокоптера с тепловизором Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Цена за штуку — порядка 400 тыс. руб. Также необходимы 10 цифровых радиостанций Alinco DJ-MD5EGP (GPS). В среднем каждая стоит порядка 18-20 тыс. руб. Всего нужно собрать около 1,4 млн руб.", — сообщает источник.

Приобретенная техника будет передана на передовую с помощью представителей Союза десантников Московской области. Ветеран ВДВ Константин Гордеев, неоднократно попадавший под обстрелы в Донбассе, уверен, что коптеры помогут сохранить жизни бойцам.

"Они позволяют действовать более безопасно для наших военных, а ведь жизни людей — это самое дорогое", — говорит Гордеев в беседе с интернет-изданием.

Для желающих поддержать защитников ЛДНР представлены реквизиты карты для сбора средств: 2202 2023 8896 9937, Сбербанк.