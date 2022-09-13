Каждый желающий может помочь остановить кровопролитие в Донбассе — бойцам ЛДНР нужно помочь. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" запускает сбор средств на необходимую технику.
"Сейчас на передовой срочно нужны три квадрокоптера с тепловизором Autel Robotics EVO II Pro Enterprise Rugged Bundle. Цена за штуку — порядка 400 тыс. руб. Также необходимы 10 цифровых радиостанций Alinco DJ-MD5EGP (GPS). В среднем каждая стоит порядка 18-20 тыс. руб. Всего нужно собрать около 1,4 млн руб.", — сообщает источник.
Приобретенная техника будет передана на передовую с помощью представителей Союза десантников Московской области. Ветеран ВДВ Константин Гордеев, неоднократно попадавший под обстрелы в Донбассе, уверен, что коптеры помогут сохранить жизни бойцам.
"Они позволяют действовать более безопасно для наших военных, а ведь жизни людей — это самое дорогое", — говорит Гордеев в беседе с интернет-изданием.
Для желающих поддержать защитников ЛДНР представлены реквизиты карты для сбора средств: 2202 2023 8896 9937, Сбербанк.
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