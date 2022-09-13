Актёр Станислав Садальский отреагировал на решение европейских стран отказывать гражданам РФ в выдаче европейских виз.
Заслуженного артиста РСФСР возмутило отношение к россиянам в Европе. Он призвал принять ответные меры по отношению к иностранным гражданам, находящимся в России.
"Девять европейских стран прекратили прием заявок россиян на туристические визы: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды. Предлагаю выкинуть всех из России в 24 часа, послов и так далее, и перекрыть всё что можно. Пусть потом радуются", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём микроблоге.
Ранее Станислав Садальский прокомментировал слова Владимира Путина о дедолларизации России.
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