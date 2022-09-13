Песков: россияне поддерживают действия Путина, касающиеся спецоперации

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал об отношении россиян к действиям властей в рамках спецоперации на Украине.

По словам Пескова, жители РФ выражают свою поддержку президенту Владимиру Путину в плане решений, касающихся спецоперации. Доказательством этому являются настроения россиян и их поведение, а также результат выборов на голосовании, отметил представитель Кремля.

"Россияне поддерживают президента, и это подтверждают и настроения людей, и действия людей, их участие в выборах, выбор, сделанный теми, кто использовал свой голос, это подтверждают статистические данные. Они действительно консолидированы вокруг тех решений, которые принимает глава государства", — сказал Песков представителям прессы.

Иные точки зрения по этому вопросу, высказываемые в рамках законодательства, Песков назвал плюрализмом. При этом он напомнил, что несогласные должны быть здесь очень "аккуратными", потому что "грань весьма и весьма тонкая".

Песков добавил, что равнодушных в России к вопросу проведения спецоперации нет, поэтому общественность реагирует на эту тему очень эмоционально.