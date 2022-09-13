В реке Подкумок Ставропольского края зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщили местные жители. Рыбаки заявили, что в регионе произошла экологическая катастрофа. По их словам, рыба погибает целыми стаями.
Пользователи социальных сетей полагают, что в этой ситуации виновата деятельность человека, передаёт newstracker.ru.
"Опять что-то слили, скорее всего, само по себе такое не случится", — заявили местные жители.
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