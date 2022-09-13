Жители Ставрополья сообщили об экологической катастрофе и массовой гибели рыбы

В реке Подкумок Ставропольского края зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщили местные жители. Рыбаки заявили, что в регионе произошла экологическая катастрофа. По их словам, рыба погибает целыми стаями.

Пользователи социальных сетей полагают, что в этой ситуации виновата деятельность человека, передаёт newstracker.ru.

"Опять что-то слили, скорее всего, само по себе такое не случится", — заявили местные жители.