Греция стала самой популярной страной для путешествий у россиян

Греция стала самой популярной страной Европы для путешествия россиян этим летом, сообщили в АТОР.

Согласно информации, кроме того, российские туристы всё чаще выбирают направления:

Испания,

Италия,

Франция.

"Лидер — Греция: здесь более низкие цены, и, что более важно, лояльная визовая политика", — пояснили в туристической ассоциации.