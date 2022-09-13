Греция стала самой популярной страной Европы для путешествия россиян этим летом, сообщили в АТОР.
Согласно информации, кроме того, российские туристы всё чаще выбирают направления:
"Лидер — Греция: здесь более низкие цены, и, что более важно, лояльная визовая политика", — пояснили в туристической ассоциации.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.