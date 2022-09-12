Станислав Садальский прокомментировал слова Владимира Путина о дедолларизации России.
Актёр объяснил, в каком случае отказ от доллара в стране ему покажется правдоподобной перспективой.
"Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации… Вот когда чиновники, их супруги, родственники поменяют свои доллары на рубли, вот тогда я поверю в дедолларизацию", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя в своём микроблоге".
Ранее экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников перечислил плюсы и минусы ухода от доллара для граждан России.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.