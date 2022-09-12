Садальский о дедолларизации России: Когда чиновники поменяют доллары на рубли

Станислав Садальский прокомментировал слова Владимира Путина о дедолларизации России.

Актёр объяснил, в каком случае отказ от доллара в стране ему покажется правдоподобной перспективой.

"Президент России Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации… Вот когда чиновники, их супруги, родственники поменяют свои доллары на рубли, вот тогда я поверю в дедолларизацию", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя в своём микроблоге".

Ранее экономист, политолог, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников перечислил плюсы и минусы ухода от доллара для граждан России.