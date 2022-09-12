Российские школьники в 10-11-х классах будут изучать спецоперацию на Украине в рамках курса истории, сообщили в Министерство просвещения РФ.
В рамках курса "История России" школьникам расскажут о причинах распада СССР, возрождении РФ как мировой державы, вступлении Крыма в состав страны и спецоперации на Украине.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.