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В школьную программу внесли историю спецоперации на Украине

Общество

Российские школьники в 10-11-х классах будут изучать спецоперацию на Украине в рамках курса истории, сообщили в Министерство просвещения РФ.

В рамках курса "История России" школьникам расскажут о причинах распада СССР, возрождении РФ как мировой державы, вступлении Крыма в состав страны и спецоперации на Украине.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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