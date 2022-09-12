Глава Крыма Сергей Аксёнов напомнил об ответственности, которую будут нести устроители и участники общественных мероприятий на территории полуострова, носящих националистический или проукраинский характер.
Аксёнов уверен, что организаторы и участники мероприятий, на которых можно услышать националистические песни и лозунги, должны быть уволены с места работы, а также подвергаться другим видам наказания согласно действующему законодательству.
Подобное поведение Аксёнов назвал предательством, предложив всем недовольным уехать "в ту страну, которую они так любят".
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.