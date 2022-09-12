Киселёв: украинские СМИ публикуют фейки о захвате городов ЛНР силами ВСУ

СМИ Украины в течение последних дней публикуют лживую информацию относительно якобы взятия населённых пунктов ЛНР силами ВСУ. Об этом предупредил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв.

"Украинские СМИ от перевозбуждения якобы успехами ВСУ забрасывают фейки об "освобождении" Сватово и Лисичанска", — сказал Киселёв в беседе с ТАСС.

Чиновник добавил, что украинский Центр информационно-психологических операций тщательно и детально создаёт фейковые новости и видео, в которых ВСУ кажутся непобедимой армией. Киселёв напомнил, что эта информация не соответствует действительности.