Дмитрий Савельев: "Разговоры о важном" в школах касаются всех

В новом учебном году каждая учебная неделя в российских школах будет начинаться с поднятия флага, исполнения гимна и с "Разговоров о важном" — внеурочных занятий на самые актуальные для современных ребят темы. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Савельева к "Разговорам о важном" имеет смысл подключить родителей.

— Старт цикла "Разговоров о важном" — очень правильный и своевременный шаг для нашего общества, и теперь очень важно, чтобы эти занятия не превратились во что-то формальное, "для галочки". Для учителей в рамках программы разработаны весьма качественные методические материалы, но, думаю, некоторые вещи ребятам важно будет услышать "из первых уст".

Считаю, что для депутатов всех уровней — федеральных, региональных, муниципальных — сегодня очень важно регулярно посещать школы, колледжи и вузы, чтобы молодёжь непосредственно от нас, народных избранников, получала информацию о том, как устроена государственная власть в России, об ответственности и значении выбора каждого россиянина.

Уверен, что участие в "Разговорах о важном" в формате общих классных часов будет полезно и для современных родителей, чтобы оставаться "на одной волне" с детьми, понимать, что их волнует, что именно старается привить им школа.

Искренние, активные, эмоциональные дети с удовольствием откликаются на "Разговоры о важном", сопереживают героям российской истории, проникаются гордостью за свою страну. Поднять флаг России на общей линейке перед занятиями для них — огромная честь. А старшеклассники и учащиеся колледжей нередко уже интересуются политикой, и если некому оказывается ответить на их вопросы — за ответами они обращаются в интернет, становясь уязвимыми перед информационными манипуляторами, зазывающими их на опасные несанкционированные акции.

Чтобы наши дети не слушали лживых крикунов в Сети, мы — представители власти, учителя, родители — должны говорить с ними сами, объясняя важность наличия гражданской позиции и сохранения исторической правды.