В Нижнем Новгороде раньше медиков к пациенту приехали ритуальщики

В Нижнем Новгороде после вызова скорой помощи к пожилому пациенту раньше медиков приехали ритуальщики. Из-за этого областной Минздрав начал служебное расследование, сообщает издание newsnn.ru.

Оперативная информация, которая поступает на линию скорой помощи, направляется для организации работы медицинской бригады. Передавать эти данные третьим лицам сотрудники не имеют права, объяснили в ведомстве.