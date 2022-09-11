Глава RT Маргарита Симоньян объяснила, где просчитался Адольф Гитлер.
Журналистка уверена, что фюрер неверно оценивал возможности русского народа.
"Главная ошибка Гитлера была не в переоценке своих сил или в недооценке нашей способности напрячь эти силы, сгруппироваться. А в его неправильной оценке нас", — написала Симоньян.
Главный редактор RT отметила, что Великую Отечественную войну выиграло чувство долга.
"Это наши люди жертвуют собой, проливают кровь, открывают памятники, спасают людей. Восстанавливают не только историческую, но вообще человеческую справедливость, потому что у нас вот такое чувство долга", — сказала журналистка.
Она уверена, что "коллективный Гитлер" не в состоянии это понять.
Ранее Маргарита Симоньян призвала молиться и гасить в себе негодование.
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Владимир Путин не участвовал бы в различных московских мероприятиях ко Дню города, если бы ситуация на фронтах СВО была бы критическая.