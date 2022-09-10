Гордон* поблагодарил Галкина, Хаматову, Макаревича**: Никогда не забуду никого

Дмитрий Гордон* обратился к российским знаменитостям, которые поддержали Украину.

Украинский журналист выразил благодарность артистам РФ, которые выступили против спецоперации на Украине.

"Хочу поблагодарить всех, кто поддержал Украину в России. Это поступок, грандиозное событие. Я никогда не забуду никого, кто в столь тяжёлое время выступил на стороне добра: Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович***, Андрей Макаревич**, Борис Гребенщиков, актёр Феклистов, актёр Белый, Максим Галкин, Чулпан Хаматова. Там список внушительный. Это люди, которые, рискуя всем, поддержали Украину", — сказал Гордон.

При этом Гордон заявил, что некоторые его бывшие друзья из России оказались "клиническими идиотами".

Ранее спецслужбы Украины выразили благодарность артистам РФ за помощь и "заслуги".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.12.2021.