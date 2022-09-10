Дмитрий Гордон* обратился к российским знаменитостям, которые поддержали Украину.
Украинский журналист выразил благодарность артистам РФ, которые выступили против спецоперации на Украине.
"Хочу поблагодарить всех, кто поддержал Украину в России. Это поступок, грандиозное событие. Я никогда не забуду никого, кто в столь тяжёлое время выступил на стороне добра: Лия Ахеджакова, Виктор Шендерович***, Андрей Макаревич**, Борис Гребенщиков, актёр Феклистов, актёр Белый, Максим Галкин, Чулпан Хаматова. Там список внушительный. Это люди, которые, рискуя всем, поддержали Украину", — сказал Гордон.
При этом Гордон заявил, что некоторые его бывшие друзья из России оказались "клиническими идиотами".
Ранее спецслужбы Украины выразили благодарность артистам РФ за помощь и "заслуги".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022.
*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.12.2021.
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