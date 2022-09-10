Глава RT Маргарита Симоньян разместила в своём микроблоге пост, в котором проводится аналогия между неудачами Великой Отечественной Войны и сегодняшним днём.
Журналистка репостнула в свой Telegram-канал публикацию журналиста Андрея Медведева. В посте к россиянам обращаются словами "братья и сёстры". Сегодняшние события представитель СМИ называет трудным днём.
"Приуныли? Прокричались? Поругались? Упали духом?" — спрашивает Медведев у своей аудитории.
Журналист напоминает гражданам РФ, что у наших дедов в период ВОВ тоже складывалось не всё гладко.
"А сколько у них было дней, подобных сегодняшнему? За четыре года войны? Вот именно. Все когда-нибудь уже было. То, что способен преодолеть один человек, способен преодолеть и другой. И мы способны… Местами очень трудно. Но выбора у нас особо нет", — отметил Медведев.
Сотрудник ВГТРК призывает сделать выбор.
"Он прост: или сдаться, или бороться. И это не только выбор страны, политиков. Это личный выбор каждого из нас", — гласит вывод журналиста.
Ранее сообщалось, что инициатива в СВО перешла к Украине.
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