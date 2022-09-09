Актриса Мария Шукшина считает, что творчество Аллы Пугачёвой заметно деградировало.
Марии Шукшиной не понравилось высказывание Аллы Пугачёвой о Михаиле Горбачёве и "Империи зла". Заслуженная артистка РФ не понимает, о какой дарованной Горбачёвым свободе говорила певица.
"Свободе от нравственных правил?" — задалась вопросом артистка в своём выступлении на передаче "Царьград. Главное".
Шукшина считает, что только композиции Пугачёвой из далёкого прошлого были достойными.
"А появилась свобода — возникли песни в духе "Зайка моя, я твой тазик" и так далее. Вот это свобода? Проявила себя свободной личностью и стала делать то, что хочет? Это говорит в минус ей, а не в плюс. Я, как и все русские люди, полюбила её за те песни, а не за такой ширпотреб", — выразила своё мнение актриса.
Ранее Мария Шукшина опубликовала жалобу на Клаву Коку за песню на фоне флага РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.