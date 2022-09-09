Мария Шукшина назвала новые песни Пугачёвой ширпотребом: "В минус ей"

Актриса Мария Шукшина считает, что творчество Аллы Пугачёвой заметно деградировало.

Марии Шукшиной не понравилось высказывание Аллы Пугачёвой о Михаиле Горбачёве и "Империи зла". Заслуженная артистка РФ не понимает, о какой дарованной Горбачёвым свободе говорила певица.

"Свободе от нравственных правил?" — задалась вопросом артистка в своём выступлении на передаче "Царьград. Главное".

Шукшина считает, что только композиции Пугачёвой из далёкого прошлого были достойными.

"А появилась свобода — возникли песни в духе "Зайка моя, я твой тазик" и так далее. Вот это свобода? Проявила себя свободной личностью и стала делать то, что хочет? Это говорит в минус ей, а не в плюс. Я, как и все русские люди, полюбила её за те песни, а не за такой ширпотреб", — выразила своё мнение актриса.

Ранее Мария Шукшина опубликовала жалобу на Клаву Коку за песню на фоне флага РФ.