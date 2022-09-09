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Эксперт дал советы по обогреву квартир до включения отопления

Общество

Автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселёв рассказал Pravda.Ru, как согреться в холодных квартирах, пока не включили отопление.

Эксперт дал советы по обогреву квартир до включения отопления

"Чтобы увеличить температуру в помещении, надо использовать какие-то обогревательные приборы — либо радиаторы, либо камин", — заявил эксперт.

Он объяснил, может ли использование фольги или поролона удержать тепло в квартире.

"Некоторые делают теплоотражающий экран из фольги и помещают его между батареей и стеной. Это может удержать тепло, но не обогреть. Сам по себе хороший кирпичный дом должен удерживать тепло в течение пяти дней при отсутствии обогрева. Можно заделать деревянные окна поролоном, чтобы не дуло в щели, а тепло не выходило из квартиры", — отметил собеседник издания.

Киселёв добавил, что температура в квартире не изменится от распахнутой или задёрнутой шторы.

 

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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