Автор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселёв рассказал Pravda.Ru, как согреться в холодных квартирах, пока не включили отопление.
"Чтобы увеличить температуру в помещении, надо использовать какие-то обогревательные приборы — либо радиаторы, либо камин", — заявил эксперт.
Он объяснил, может ли использование фольги или поролона удержать тепло в квартире.
"Некоторые делают теплоотражающий экран из фольги и помещают его между батареей и стеной. Это может удержать тепло, но не обогреть. Сам по себе хороший кирпичный дом должен удерживать тепло в течение пяти дней при отсутствии обогрева. Можно заделать деревянные окна поролоном, чтобы не дуло в щели, а тепло не выходило из квартиры", — отметил собеседник издания.
Киселёв добавил, что температура в квартире не изменится от распахнутой или задёрнутой шторы.
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