Жителя Казани обманули на 980 тысяч рублей при покупке иномарки

33-летний житель Казани решил приобрести автомобиль, но наткнулся на мошенников. В результате он отдал лже-продавцу 980 тысяч рублей.

Мужчина обнаружил заманчивое объявление о продаже иномарки в социальных сетях. Казанца убедили, что машину необходимо срочно продать, поэтому цена на автомобиль ниже рыночной.

Затем мужчина перевёл на указанные реквизиты 980 тысяч рублей, после чего мошенники перестали выходить на связь.

"Он решил написать заявление в полицию, где возбудили уголовное дело", — сообщает inkazan.ru.