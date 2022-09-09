Жители ХМАО пожаловались на большое количество крыс возле домов

Жители ХМАО в социальных сетях сообщили о большом количестве крыс возле домов и детских площадок, передаёт muksun.fm.

По информации издания, крыс заметили возле подъезда дома в Радужном. В городском паблике сказано, что грызуны, увидев людей, убежали под автомобиль.

"Возле подъезда две крысы в травке веселятся", — написал житель ХМАО.

Многие пользователи отметили, что тоже регулярно сталкиваются с грызунами в своих микрорайонах. Так, одна из подписчиц городского сообщества видела крыс в детском саду № 15. По её словам, руководитель учреждения пообещала вызвать дезинфекторов и обработать территорию.

Комментаторы выразили опасения по поводу того, что крысы могут "переехать" в их квартиры с наступлением холодного сезона, когда в домах включат отопление.

Мэр Радужного Наталья Гулина пообещала разобраться с проблемной ситуацией.